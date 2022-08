Yeman Crippa adesso vuole la Maratona | ' Sono prontissimo | la pista mi mancherà'

(Di martedì 23 agosto 2022)campione d'Europa nei 10.000 metri piani a Monaco di Baviera, è pronto per affrontare l'ostacolo della. ', anche se so già che lami', ha ...

ItaliaTeam_it : CRIPPAAAAAAAAAAAAAA! ?? Finale pazzesco, Yeman Crippa CAMPIONE D’EUROPA nei 10000 metri! ?????????? #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : CRIPPA DA SOGNO! È OROOOOOOOOOOOOOOOOOO ?????? Yeman con una formidabile rimonta chiude in prima posizione la finale d… - Coninews : OROOOOOOOOOO ???????????????????? Con un finale strepitoso Yeman Crippa trionfa nei 10000 metri! #ItaliaTeam #Munich2022… - stefano_lepera : RT @Tg3web: Dopo un'epica rimonta, Yeman Crippa trionfa nei diecimila metri agli europei di Monaco. 'Finalmente una medaglia importante', d… - zazoomblog : Atletica Yeman Crippa verso la maratona: “Posso valere più che su pista” - #Atletica #Yeman #Crippa #verso -

campione d'Europa nei 10.000 metri piani a Monaco di Baviera, è pronto per affrontare l'ostacolo della Maratona. 'Sono prontissimo, anche se so già che la pista mi mancherà', ha ...Ho iniziato con il calcio, ma correvo solo io" Su La Repubblica un'intervista a, nuovo campione europeo dei 10 mila. La firma Emanuela Audisio.spiega da dove deriva la sua marcia ...Yeman Crippa campione d’Europa nei 10.000 metri piani a Monaco di Baviera, è pronto per affrontare l’ostacolo della Maratona. “Sono prontissimo, anche se so già che la pista mi mancherà”, ha ...Classe 1997, è cresciuto nelle file dell'Atletica Alba per poi vestire i colori delle Fiamme Oro ed è stato protagonista nella gara che ha regalato il titolo europeo all'azzurro Yeman Crippa: ottimo q ...