Yacht affonda davanti alle coste di Catanzaro Marina | video

(Di martedì 23 agosto 2022) Una falla, una notte passata ad imbarcare acqua, un rimorchiatore e mezzi di soccorso italiani e romeni. Ma nulla ha salvato loSaga, battente bandiera delle Isole Cayman ma con equipaggio italiano, dall'mento. Inutile il tentativo di un rimorchiatore di trainarlo al porto di Crotone per le riparazioni. La nave ha imbarcato sempre più acqua prima inclinandosi e poindo in pochi minutidi. Salvi i 4 passeggeri ed i 5 membri dell'equipaggio.

