WWE: Una nuova grafica rivela un possibile spoiler sui piani per le Survivor Series?

Triple H è stato nominato responsabile del reparto creativo della WWE dopo il ritiro di Vince McMahon. I fan della compagnia volevano davvero che The Game assumesse la direzione del settore, quindi sono stati felici di vedere che finalmente è successo. Con questo grande cambiamento, è molto probabile che ci saranno altri stravolgimenti per i prossimi eventi Premium Live della federazione. Con l'avvicinarsi di novembre, ci stiamo preparando per le Survivor Series. Dalla divisione dei brand del 2016, tale PPV ha rappresentato l'unica serata dell'anno in cui le star di Raw e SmackDown possono affrontarsi. L'edizione 2019 ha visto protagonisti anche gli atleti di NXT, che hanno finito per vincere lo scontro. SmackDown vs. Raw? La WWE ha condiviso un nuovo logo per l'evento live premium del 26 novembre, che presenta solo i colori rosso e blu.

