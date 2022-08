WWE | Torneo dei titoli di copia femminili maledetto | si infortunano anche le Toxic Attraction

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 23 agosto 2022) Sembra una barzelletta, ma non fa ridere. Dopo essere subentrate nelal posto di Zoey Stark e Nikkita Lyon che avevano alcuni problemi fisici,Gigi Dolin e Jacey Jayne devono abdicare e lasciare il loro posto in semifinale. Il problema è ancora una volta di tipo fisico, con Gigi Dolin che ha subito un infortunio di non meglio specificata entità. Per sostituire il duo dellesi terrà un mega “Second Chance” match tra 4 tag team, probabilmente quelli eliminati nei quarti di finale. BREAKING NEWS: Due to injuries suffered by @gigidolin wwe,is out of the WWE Women's Tag Team Championship Tournament.A "Second Chance" Fatal 4-Way Tag Team Match will occur this Friday on #SmackDown. pic.twitter.com/HaQFBuSnXn— WWE (@WWE) August 22, ...