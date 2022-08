(Di martedì 23 agosto 2022) Uno dei ritorni più chiacchierati e sicuramente uno dei più attesi è finalmente avvenuto, infatti la scorsa notte a Raw ha fatto il suoin WWE. Da quandoH è salito al comando del team creativo il nome diè stato fatto con insistenza per il possibilenon aspettavano altro. La reazione dei fan presenti all’arena appena è risuonata Rebel Heart è stata calorosissima e rivederesul ring WWE è stato motivo di grande gioia peri fan. Due supporter molto importantiè stato per anni uno dei punti di riferimento di NXT e molti dei suoi match sono rimasti nella mente e nel cuore di molti appassionati. ...

Zona_Wrestling : WWE: Il ritorno di Johnny Gargano fa tutti felici, soprattutto Triple H ed HBK - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: WWE: Programmato il ritorno di Kurt Angle a RAW - marcofeltracco : RT @WWEItalia: Notte di emozioni quella dello show rosso! Un match mozzafiato fra @EdgeRatedR e @ArcherOfInfamy, il ritorno di @JohnnyGarga… - SpazioWrestling : WWE: Grande ritorno, un match e un segmento annunciti per Raw (29 agosto) #WWE #RAW - vpepe683 : RT @WWEItalia: Notte di emozioni quella dello show rosso! Un match mozzafiato fra @EdgeRatedR e @ArcherOfInfamy, il ritorno di @JohnnyGarga… -

Sui social Triple H e Shawn Michaels, suoi grandi sostenitori, hanno accolto con entusiasmo il ritorno del figliol prodigo in WWE. Staremo a vedere se Gargano sarà aggiunto in qualche modo alla card di Clash at the Castle. La rivalità tra i due leader delle rispettive "famiglie" è giunta a un punto di non ritorno.