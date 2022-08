WWE | Dakota Kai e Iyo Sky si prendono la finale sorprendendo Asuka e Alexa Bliss

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 23 agosto 2022) Il torneo indetto per i titoli di coppia femminili procede spedito a Raw, mentre lato SmackDown, anche se sarebbe meglio parlare di NXT, si susseguono gli imprevisti. Come vi abbiamo riportato ben due coppie hanno dovuto lasciare il torneo per via di problemi fisici, prima Zoey Stark e Nikkita Lyons e poi le loro sostitute, le Toxic Attraction che si erano qualificate per la semi. Mentre venerdì a SmackDown andrà in scena un fatal-4-way tra i quattro team eliminati ai quarti con in un palio un pass per la semi, questa notte a Raw è andata in scena la prima semi, una sorta dianticipata traKai e Iyo Sky. Minutaggio insolito Non è stata solo questione di conquistare la ...