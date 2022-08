WWE | Bentornato Johnny Wrestling! Grandissima accoglienza e subito un confronto con Theory

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 23 agosto 2022) Era sicuramente nell’aria, da quando Triple H è al comando i ritorni di ex atleti NXT si sono susseguiti di show in show, abbiamo rivisto in WWE Karrion Kross e Scarlett, gli Hit Row, Dexter Lumis, Dakota Kai e il ritorno diGargano si vociferava da settimane. Nonostante i rumors e le aspettative, tutto è stato nascosto fino all’ultimo estanotte a Toronto è uscito a sorpresa sullo stage ricevendo una grande ovazione del pubblico. “Io ho realizzato ciò che tu sogni” Gargano mancava dalla WWE da nove mesi, quando alla scadenza del contratto decise di non rinnovare per occuparsi del primogenito Quill assieme alla moglie Candice LeRae. Rivolgendosi al pubblico di Toronto ha detto che non era sicuro che i fan si sarebbero ricordati di lui, così come non sapeva dove e quando sarebbe tornato. Elencati i successi di NXT, tra cui la ...