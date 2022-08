WTA Cleveland 2022, risultati 22 agosto: agli ottavi Martina Trevisan, Sofia Kenin e Barbora Krejcikova (Di martedì 23 agosto 2022) Il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250 Cleveland 2022, nel corso del Tennis in the Land, sul cemento outdoor statunitense (si gioca in Ohio), vede concludersi nella nottata italiana altri tredici incontri del primo turno. Martina Trevisan rimonta l’egiziana Mayar Sherif per 2-6 6-2 6-4 ed accede agli ottavi. La ceca Barbora Krejcikova liquida la statunitense Francesca Di Lorenzo per 6-3 6-1 ed ora affronterà l’altra statunitense Bernarda Pera, che batte la nipponica Eri Hozumi 6-1 6-2. Il derby a stelle e strisce premia Sofia Kenin, che regola Dalayna Hewitt per 6-4 6-3 e sfiderà la romena Irina-Camelia Begu. La romena Sorana Cirstea liquida la messicana Marcela Zacarias per 6-2 6-3 e così se ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250, nel corso del Tennis in the Land, sul cemento outdoor statunitense (si gioca in Ohio), vede concludersi nella nottata italiana altri tredici incontri del primo turno.rimonta l’egiziana Mayar Sherif per 2-6 6-2 6-4 ed accede. La cecaliquida la statunitense Francesca Di Lorenzo per 6-3 6-1 ed ora affronterà l’altra statunitense Bernarda Pera, che batte la nipponica Eri Hozumi 6-1 6-2. Il derby a stelle e strisce premia, che regola Dalayna Hewitt per 6-4 6-3 e sfiderà la romena Irina-Camelia Begu. La romena Sorana Cirstea liquida la messicana Marcela Zacarias per 6-2 6-3 e così se ...

