Wolves | arriva un nuovo attaccante | 25 milioni per strapparlo alla Bundesliga

aleperro10 : #Calciomercato | ?UFFICIALE: Morgan #GibbsWhite è ufficialmente un nuovo giocatore del @NFFC. Il centrocampista arr… - tcm24com : Ufficiale il colpo del Wolverhampton per il centrocampo, arriva Matheus Nunes #matheusnunes #matheus #nunes #wolves… -

TUTTO mercato WEB

... nel primo tempo vantaggio degli ospiti con Toledo su rigore quindi al 13 della ripresail ...45 Stevenage - Peterborough 20:45 Stockport - Leicester 20:45 Watford - Milton Keynes 20:45- ...il primo stop del City di Guardiola , che va a sbattere contro il ricco Newcastle . Male ... West Ham ancora a secco di punti e reti, così come il, che si divora tante palle goal ghiotte. ... Wolverhampton, arriva il 10° portoghese in rosa: visite mediche in corso per Gonçalo Guedes Dal 75' Richarlison 6 - Entra con la giusta grinta in campo. Perisic 6,5 - Sempre sgusciante sulla fascia, accompagna l'azione. Dall'80' Hwang sv -. Neto 5 - Non riesce a farsi vedere in avanti, risul ...Wolverhampton, la colonia portoghese in Inghilterra si allarga con Guedes: il legame tra Portogallo e Wolves all'ombra di Jorge Mendes ...