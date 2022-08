West Nile virus: da giugno in Italia 230 casi e 13 decessi. Le cose da sapere (Di martedì 23 agosto 2022) Nell’aggiornamento del 18 agosto, l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha rilevato che dall’inizio di giugno 2022 sono stati confermati, in Italia, 230 casi di infezione da West Nile virus (WNV) nell’uomo e 13 decessi, di cui 8 in Veneto, due in Piemonte e in Emilia Romagna, uno in Lombardia. L’Iss ha fornito i seguenti dati: Dei 230 casi, 127 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (dei quali 14 Piemonte, 8 Lombardia, 71 Veneto, 3 Friuli-Venezia Giulia, 29 Emilia-Romagna, 1 Toscana, 1 Sardegna), 37 sono stati casi identificati in donatori di sangue (5 Piemonte, 5 Lombardia, 18 Veneto,9 Emilia-Romagna), 63 casi di febbre (1 Piemonte, 4 Lombardia, 55 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna) e 3 ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 23 agosto 2022) Nell’aggiornamento del 18 agosto, l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha rilevato che dall’inizio di2022 sono stati confermati, in, 230di infezione da(WNV) nell’uomo e 13, di cui 8 in Veneto, due in Piemonte e in Emilia Romagna, uno in Lombardia. L’Iss ha fornito i seguenti dati: Dei 230, 127 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (dei quali 14 Piemonte, 8 Lombardia, 71 Veneto, 3 Friuli-Venezia Giulia, 29 Emilia-Romagna, 1 Toscana, 1 Sardegna), 37 sono statiidentificati in donatori di sangue (5 Piemonte, 5 Lombardia, 18 Veneto,9 Emilia-Romagna), 63di febbre (1 Piemonte, 4 Lombardia, 55 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna) e 3 ...

Agenzia_Ansa : Crescono i casi di infezione da West Nile in Veneto. All'ospedale di Padova, in pochi giorni, sono diventati 10 i p… - fattoquotidiano : Dall’inizio di giugno sono stati confermati in Italia 230 casi da West Nile Virus nell’uomo e 13 decessi - BegalliSabrina : @2021Rivoluzione Stanno oltraggiando l'etica....chissa' se la west nile e' modificata....i cittadini chiedono disin… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Dall’inizio di giugno sono stati confermati in Italia 230 casi da West Nile Virus nell’uomo e 13 decessi - barbottina69 : Ci mancava solo la West Nile zzzzz ... vabbè ?? -

West Nile, in Veneto sale la paura: aumentano i ricoveri Aumentano i ricoveri in Veneto. Comincia a preoccupare anche Verona l'aumento repentino di casi di West Nile registrato negli ultimi giorni in Veneto. In particolare all'ospedale di Padova in pochi giorni sono diventati 10 i pazienti in gravi condizioni ricoverati in terapia intensiva. West Nile, i ... Così l'intelligenza artificiale cerca i nuovi virus L' Eurasia è uno dei punti caldi per la diffusione del virus responsabile della febbre del Nilo occidentale (West Nile virus) e per la malaria che colpisce gli uccelli ( malaria aviaria ), mentre i coronavirus veicolati dai pipistrelli sembrano non avere confini, capaci come sono di invadere con successo ... la Repubblica West Nile, domande e risposte sul virus portato dalle zanzare Rarissima l'infezione attraverso trasfusioni di sangue. "La febbre West Nile - spiegano dall'Istituto superiore di sanità - non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con gli infetti". La Febbre del Nilo continua a far paura, a partire dal Veneto Nel Bresciano una settimana fa si è registrata la prima vittima, un 76enne di Cigole: più grave la situazione nel vicino Veneto ... Aumentano i ricoveri in Veneto. Comincia a preoccupare anche Verona l'aumento repentino di casi diregistrato negli ultimi giorni in Veneto. In particolare all'ospedale di Padova in pochi giorni sono diventati 10 i pazienti in gravi condizioni ricoverati in terapia intensiva., i ...L' Eurasia è uno dei punti caldi per la diffusione del virus responsabile della febbre del Nilo occidentale (virus) e per la malaria che colpisce gli uccelli ( malaria aviaria ), mentre i coronavirus veicolati dai pipistrelli sembrano non avere confini, capaci come sono di invadere con successo ... West Nile in Italia: domande e risposte sul virus e i suoi sintomi Rarissima l'infezione attraverso trasfusioni di sangue. "La febbre West Nile - spiegano dall'Istituto superiore di sanità - non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con gli infetti".Nel Bresciano una settimana fa si è registrata la prima vittima, un 76enne di Cigole: più grave la situazione nel vicino Veneto ...