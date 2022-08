Vuelta a Espana 2022 in tv oggi: orari 23 agosto, programma, tv, streaming Eurosport (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo la piccola parentesi in Olanda e in seguito al giorno di riposo, si ripartirà oggi dalla penisola iberica per disputare la quarta tappa della Vuelta a Espana 2022. La frazione di oggi inizierà da Vitoria-Gasteiz alle ore 13:40 e si concluderà, dopo 152,5 km abbastanza mossi (saranno presenti due GPM e parecchi tratti insidiosi), a Laguardia. La quarta tappa della Vuelta a Espana 2022 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14:30 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, GCN, DAZN, Sky Go e NOW sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta dell’intera frazione. Ciclismo, Rachele Barbieri: “Con Villa c’è stata una svolta. Allenarsi con gli ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo la piccola parentesi in Olanda e in seguito al giorno di riposo, si ripartiràdalla penisola iberica per disputare la quarta tappa della. La frazione diinizierà da Vitoria-Gasteiz alle ore 13:40 e si concluderà, dopo 152,5 km abbastanza mossi (saranno presenti due GPM e parecchi tratti insidiosi), a Laguardia. La quarta tappa dellasi potrà vedere in diretta tv su1 dalle ore 14:30 e in direttasuPlayer, Discovery+, GCN, DAZN, Sky Go e NOW sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta dell’intera frazione. Ciclismo, Rachele Barbieri: “Con Villa c’è stata una svolta. Allenarsi con gli ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: frazione di media montagna arrivo in leggera salita - #Vuelta… - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 comunicato Isreal-Premier Tech: “Michael Woods ha subito una commozione cerebrale” - #Vuelta… - SpazioCiclismo : #LaVuelta22 riparte con una tappa movimentata nei Paesi Baschi. Ecco la nostra analisi - cyclingoo : ?? Vuelta a España 2022, gli organizzatori rispondono alle accuse sulla pericolosità del percorso: “Abbiamo messo in… - SpazioCiclismo : Landa e Kelderman molto critici sulle stappe neerlandesi de #LaVuelta22: 'Correre in Olanda non è molto tranquillo' -