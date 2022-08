Vuelta 2022, quarta tappa Vitoria Gasteiz-Laguardia oggi in tv: orari e diretta streaming (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo il riposo ecco che la Vuelta di Spagna 2022 torna oggi con la quarta tappa, da Vitoria Gasteiz a Laguardia dopo 152,5 chilometri che rappresentano la prima frazione in terra spagnola dopo i primi tre giorni di gara in Olanda. Il finale esplosivo potrebbe riservare sorprese e in maglia rossa c’è un italiano, come Edoardo Affini, che proverà a difendere il simbolo del primato. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. SEGUI IL LIVE quarta tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA Vuelta 2022, CALENDARIO TAPPE COMPLETO orari, TV E streaming – I corridori prenderanno il via dopo la fase di trasferimento intorno alle 13:50 dal ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo il riposo ecco che ladi Spagnatornacon la, dadopo 152,5 chilometri che rappresentano la prima frazione in terra spagnola dopo i primi tre giorni di gara in Olanda. Il finale esplosivo potrebbe riservare sorprese e in maglia rossa c’è un italiano, come Edoardo Affini, che proverà a difendere il simbolo del primato. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. SEGUI IL LIVE: PERCORSO E ALTIMETRIA, CALENDARIO TAPPE COMPLETO, TV E– I corridori prenderanno il via dopo la fase di trasferimento intorno alle 13:50 dal ...

