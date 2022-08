Volley | Mondiali 2022 | le possibili rivelazioni Slovenia | Serbia e Iran possono inserirsi nella lotta per la Top4

Leggi su oasport

(Di martedì 23 agosto 2022) Cinque squadre in prima finale e almeno quattro in seconda, pronte ad approfittare di eventuali distrazioni delle favorite per dare la caccia ad un risultato insperato alla vigilia che potrebbe essere una semifinale iridata. L’outsider numero uno è una delle due padrone di casa, lache ha puntato su un tecnico australiano, Mark Lebedew per farsi trovare pronta nell’appuntamento casalingo dell’ultima ora. Squadra esperta, che sa esaltarsi al momento giusto, che avrà la spinta del proprio pubblico fino alla penultima fase. Ci sono gli ingredienti per fare bene. Un movimento un po’ in calo ma tutt’altro che in disarmo nelle ultime stagioni è quello serbo. La squadra di Podrascanin e Lisinac, di Atanasijevic e Petric non ha trovato finora i ricambi all’altezza e dunque proseguesua strada con elementi che stanno sentendo il peso dell’età ma ...