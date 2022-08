Volley, Mondiali 2022: il modulo a tre schiacciatori sarà un’ipotesi reale per l’Italia? (Di martedì 23 agosto 2022) E’ stato croce ma soprattutto delizia di Trento nella stagione passata il modulo a tre schiacciatori che potrebbe essere una delle soluzioni di Fefè De Giorgi in vista del Mondiale di Volley. Nato grazie all’idea di Angelo Lorenzetti, lo schema che prevede Daniele Lavia opposto, con due schiacciatori di ruolo potrebbe essere adottato, in caso di necessità, anche il tecnico azzurro che al momento sembra orientato al modulo abituale. Yuri Romanò ha risposto presente per tutta la fase eliminatoria della Nations League con prestazioni di ottimo livello: è lui il titolare nel ruolo di opposto con Giulio Pinali riserva di qualità ma i due schiacciatori opposti azzurri possono pagare dazio in termini soprattutto di potenza ma anche si esperienza rispetto ai colleghi delle altre Nazionali di ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) E’ stato croce ma soprattutto delizia di Trento nella stagione passata ila treche potrebbe essere una delle soluzioni di Fefè De Giorgi in vista del Mondiale di. Nato grazie all’idea di Angelo Lorenzetti, lo schema che prevede Daniele Lavia opposto, con duedi ruolo potrebbe essere adottato, in caso di necessità, anche il tecnico azzurro che al momento sembra orientato alabituale. Yuri Romanò ha risposto presente per tutta la fase eliminatoria della Nations League con prestazioni di ottimo livello: è lui il titolare nel ruolo di opposto con Giulio Pinali riserva di qualità ma i dueopposti azzurri possono pagare dazio in termini soprattutto di potenza ma anche si esperienza rispetto ai colleghi delle altre Nazionali di ...

metamorph1984 : RT @dany3laf: @KSeregni il 26 iniziano i mondiali maschili volley - DavideWinnie : La lente d'ingrandimento sul girone D dei #Mondiali di #Volley - laberty95 : Must do da #roma2022 per gli #Europeinuoto fino ai mondiali di Volley #MWCH2022 #Electrifying2022 #Volleyball - OA_Sport : #Volley, Mondiali 2022: primo esame di maturità per i giovani azzurri ed il ct De Giorgi dopo l’impresa agli Europei - NapoliAddict : Ci sono due 'perugini' tra gli azzurri convocati per i mondiali di volley #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… -