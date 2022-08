Volley Bergamo 1991 si raduna, Panzetti: “Importante fare subito gruppo, per una squadra unita e compatta” (Di martedì 23 agosto 2022) Bergamo. È iniziata la nuova avventura: nel pomeriggio di lunedì 22 agosto, il Volley Bergamo 1991 ha dato il via alla stagione 2022/2323. Lo Staff Tecnico al completo ha diretto la prima giornata di lavoro delle 9 atlete italiane a disposizione: Laura Bovo, Laura Partenio, Giada Cecchetto, Luna Cicola, Sofia Turlà, Giorgia Frosini, Emma Cagnin, Federica Stufi e Giulia Gennari. La giornata si è aperta con le valutazioni fisioterapiche di Matteo Gandolfi e le plicometrie e i pesi seguiti da Francesco Andreoni nel Centro Sportpiù di Bergamo: una fase conoscitiva seguita da lavoro di forza. Altri test fisici verranno inseriti progressivamente nel corso delle sedute mattutine di questa prima settimana. Nel pomeriggio, il PalaSport è stato teatro della prima seduta di allenamento, guidata da coach Micoli ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 agosto 2022). È iniziata la nuova avventura: nel pomeriggio di lunedì 22 agosto, ilha dato il via alla stagione 2022/2323. Lo Staff Tecnico al completo ha diretto la prima giornata di lavoro delle 9 atlete italiane a disposizione: Laura Bovo, Laura Partenio, Giada Cecchetto, Luna Cicola, Sofia Turlà, Giorgia Frosini, Emma Cagnin, Federica Stufi e Giulia Gennari. La giornata si è aperta con le valutazioni fisioterapiche di Matteo Gandolfi e le plicometrie e i pesi seguiti da Francesco Andreoni nel Centro Sportpiù di: una fase conoscitiva seguita da lavoro di forza. Altri test fisici verranno inseriti progressivamente nel corso delle sedute mattutine di questa prima settimana. Nel pomeriggio, il PalaSport è stato teatro della prima seduta di allenamento, guidata da coach Micoli ...

