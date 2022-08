Vitulano, Gesesa: “Terminati i lavori in zona convento S.Antonio” (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoScrive Gesesa: “Comunichiamo che i lavori di riparazione della grossa perdita riscontrata nella giornata del 22 agosto in zona convento S.Antonio sono Terminati ieri sera. Nel corso della giornata odierna si regolarizzerà gradualmente il servizio idrico. La risoluzione di tale intervento procurerà dei benefici alla distribuzione idrica nel territorio del comune di Vitulano con un ingente recupero di acqua. Tutte le notizie in maniera ancora più immediata sul canale Telegram di “Gesesa INFORMA”. Per iscriversi cliccare il seguente Link https://t.me/Gesesainforma . Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoScrive: “Comunichiamo che idi riparazione della grossa perdita riscontrata nella giornata del 22 agosto inS.sonoieri sera. Nel corso della giornata odierna si regolarizzerà gradualmente il servizio idrico. La risoluzione di tale intervento procurerà dei benefici alla distribuzione idrica nel territorio del comune dicon un ingente recupero di acqua. Tutte le notizie in maniera ancora più immediata sul canale Telegram di “INFORMA”. Per iscriversi cliccare il seguente Link https://t.me/informa . Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso ...

