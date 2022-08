Virus Borna, scatta l’allerta in Europa: cos’è, sintomi e come ci si contagia (Di martedì 23 agosto 2022) Virus Borna. Ancora focolai di Virus Borna in Germania e Baviera, dove sembrerebbe si siano registrati almeno 40 casi di infezione al momento. I casi hanno inevitabilmente riacceso l’attenzione sul Virus in questione, il quale era conosciuto già da diversi anni, dopo la morte di due bambini. Un bambino di 7 anni è deceduto all’inizio del mese di agosto, mentre nel 2019 era morta una bimba di cui solamente ora si è scoperta la causa del decesso direttamente connessa a questa malattia. Un ”vecchio” nemico alle porte: il Virus Borna Nel 2018 è stato dimostrato da un team di ricercatori che il Virus Borna, nome in codice BoDV-1, può essere trasmesso all’uomo provocando gravi malattie. Al momento il rischio per l’infezione risulta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 agosto 2022). Ancora focolai diin Germania e Baviera, dove sembrerebbe si siano registrati almeno 40 casi di infezione al momento. I casi hanno inevitabilmente riacceso l’attenzione sulin questione, il quale era conosciuto già da diversi anni, dopo la morte di due bambini. Un bambino di 7 anni è deceduto all’inizio del mese di agosto, mentre nel 2019 era morta una bimba di cui solamente ora si è scoperta la causa del decesso direttamente connessa a questa malattia. Un ”vecchio” nemico alle porte: ilNel 2018 è stato dimostrato da un team di ricercatori che il, nome in codice BoDV-1, può essere trasmesso all’uomo provocando gravi malattie. Al momento il rischio per l’infezione risulta ...

