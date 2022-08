Violenza sessuale a Piacenza: La vittima: "Disperata per video". Tolto da social (Di martedì 23 agosto 2022) I social network e le piattaforme online rimuovono il video dello stupro di Piacenza , diventato un caso della campagna elettorale dopo la condivisione di alcuni politici, tra cui Giorgia Meloni. La Procura... Leggi su feedpress.me (Di martedì 23 agosto 2022) Inetwork e le piattaforme online rimuovono ildello stupro di, diventato un caso della campagna elettorale dopo la condivisione di alcuni politici, tra cui Giorgia Meloni. La Procura...

GPDP_IT : #GarantePrivacy Avviata un'istruttoria per accertare eventuali responsabilità da parte dei soggetti che, a vario ti… - borghi_claudio : Il problema non è lo stupro ma la privacy... andiamo bene. Oh che giro di vite gli daremo dopo il 25.. - Agenzia_Ansa : La vittima della violenza sessuale commessa a Piacenza è disperata, non solo per aver subito lo stupro ma anche per… - LisaBettaAlMare : @MarcoVeronesi Sì, certo, perché non avere voglia di guardare il video di una violenza sessuale è da pecore. E io c… - silviabologna : @lauraboldrini io non riesco più ad andare a fare un giro nel centro della mia città di sera , che è bologna, propr… -