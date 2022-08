Video stupro, polemica Meloni-Letta. Garante Privacy avvia istruttoria (Di martedì 23 agosto 2022) Il Video choc di una donna ucraina di 55 anni stuprata da un richiedente asilo di origine africana di 27 anni, a Piacenza, pubblicato dal Messaggero (che lo avrebbe nel frattempo rimosso) e rilanciato dalla "bestia" social di Giorgia Meloni, scatena la polemica politica a circa un mese dalle elezioni del 25 settembre. "Faccio appello a tutti: stiamo nei limiti della decenza, il Video postato da Giorgia Meloni su uno stupro è indecente. Il rispetto delle persone viene davanti a tutto", ha commentato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Radio 24.Meloni ha replicato a stretto giro: "Non consento a Enrico Letta di diffondere menzogne sul mio conto e fare bieca propaganda sul gravissimo stupro di Piacenza", ha ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 23 agosto 2022) Ilchoc di una donna ucraina di 55 anni stuprata da un richiedente asilo di origine africana di 27 anni, a Piacenza, pubblicato dal Messaggero (che lo avrebbe nel frattempo rimosso) e rilanciato dalla "bestia" social di Giorgia, scatena lapolitica a circa un mese dalle elezioni del 25 settembre. "Faccio appello a tutti: stiamo nei limiti della decenza, ilpostato da Giorgiasu unoè indecente. Il rispetto delle persone viene davanti a tutto", ha commentato il segretario del Pd, Enrico, ospite di Radio 24.ha replicato a stretto giro: "Non consento a Enricodi diffondere menzogne sul mio conto e fare bieca propaganda sul gravissimodi Piacenza", ha ...

gaiatortora : Appello a tutti i social rimuovete il video dello stupro #Twitter #Stupro - rulajebreal : Le vittime di stupro subiscono un doppio abuso: dallo stupratore e da chi insinua la loro complicità. Poi ci sono… - gaiatortora : La pubblicazione del video con una donna stuprata è uno schifo. Un doppio stupro. Si può denunciare ma esporre così… - xdanvrsrule : RT @__QueenTay_: Quello che ha fatto Giorgia Meloni pubblicando il video di uno stupro solo per far vedere che lo stupratore non è italiano… - mariavenera2 : RT @orfini: Mi chiamo Giorgia. Sono una donna, sono una madre, sono cristiana. E pubblico il video di uno stupro per farci sopra campagna… -