Video stupro | Meloni | “Preso da stampa | mai l’avrei pubblicato con vittima riconoscibile”

Leggi su italiasera

(Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Hounche era completamente oscurato. Non ho parlato con questa persona, ma siccome sono molto sensibile a queste materie, non avrei maiunche potesse far riconoscere la. Francamente rimango un po’ colpita dalla polemica, soprattutto perché è circoscritta a me, perché ill’hodalla, la cassa di risonanza in Italia ce l’hanno prima i quotidiani, che sono quelli che fanno informazione”. Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, rispondendo ai giornalisti ad Ancona a proposito delsulloa Piacenza. “Unda un quotidiano, effettivamente ...