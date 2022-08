VIDEO | CONTRATTO KVARATSKHELIA, NOVITÀ IN ARRIVO! (Di martedì 23 agosto 2022) Ci ha messo davvero poco Khvicha KVARATSKHELIA per rendersi protagonista con la maglia del Napoli: tre gol nelle prime due partite, nessuno come lui nella storia azzurra. Numeri che lasciano presagire grandi cose in prospettiva, ma anche per il presente. Lo sa bene Luciano Spalletti, che lo coccola ma cne cerca frattanto di mantenere tutti con i piedi per terra, per evitare che si diffondano facili ed eccessivi entusiasmi attorno al georgiano. “Può diventare uno degli affari più importanti e convenienti degli ultimi 20 anni”, ha scritto il giornalista Alfredo Pedullà sulle colonne della versione online de La Gazzetta dello Sport. Che aggiunge: “Trattativa chiusa a marzo per poco più di 10 milioni, ingaggio leggermente superiore al milione a stagione più bonus e CONTRATTO fino al 2027“.Cifre davvero contenute per un calciatore che si è rivelato subito ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 23 agosto 2022) Ci ha messo davvero poco Khvichaper rendersi protagonista con la maglia del Napoli: tre gol nelle prime due partite, nessuno come lui nella storia azzurra. Numeri che lasciano presagire grandi cose in prospettiva, ma anche per il presente. Lo sa bene Luciano Spalletti, che lo coccola ma cne cerca frattanto di mantenere tutti con i piedi per terra, per evitare che si diffondano facili ed eccessivi entusiasmi attorno al georgiano. “Può diventare uno degli affari più importanti e convenienti degli ultimi 20 anni”, ha scritto il giornalista Alfredo Pedullà sulle colonne della versione online de La Gazzetta dello Sport. Che aggiunge: “Trattativa chiusa a marzo per poco più di 10 milioni, ingaggio leggermente superiore al milione a stagione più bonus efino al 2027“.Cifre davvero contenute per un calciatore che si è rivelato subito ...

