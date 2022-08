Vicenza, la fidanzata del 30enne morto per recuperare il telefono: "Inondata di insulti, mi danno dell'assassina" (Di martedì 23 agosto 2022) commenta 'Dovevi morire tu'. È solo uno dei commenti di odio ricevuti sui social dalla 27enne Sara Bragante dopo la morte del fidanzato, il 30enne rodigino Andrea Mazzetto , precipitato dallo sperone '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 agosto 2022) commenta 'Dovevi morire tu'. È solo uno dei commenti di odio ricevuti sui social dalla 27enne Sara Bragante dopo la morte del fidanzato, ilrodigino Andrea Mazzetto , precipitato dallo sperone '...

MarcoCiarmatori : RT @DCiamei: Sono molte le 'Sara Bragante' sui social, pietà per come l'umanità si sta riducendo. - DCiamei : Sono molte le 'Sara Bragante' sui social, pietà per come l'umanità si sta riducendo. - anto_galli4 : RT @kat_prima: Le è morto il fidanzato davanti agli occhi e questa 5 min dopo pubblica foto su Instagram. Boh, che schifo ragazzi. https:/… - IreneAntoniazzi : RT @kat_prima: Le è morto il fidanzato davanti agli occhi e questa 5 min dopo pubblica foto su Instagram. Boh, che schifo ragazzi. https:/… - lacittanews : Andrea Mazzetto, 30 anni, è morto dopo essere precipitato in un dirupo per circa 100 metri sull’Altopiano di Asiag… -