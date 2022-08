Via libera alla nuova serie di Milo Ventimiglia, The Company You Keep: dopo This Is Us sarà un truffatore (Di martedì 23 agosto 2022) Milo Ventimiglia è la star di The Company You Keep, un nuovo dramma di ABC che debutterà nel palinsesto di mezza stagione. Basato su una serie coreana intitolata My Fellow Citizens, il format è prodotto dalla 20th Television, già produttrice di This Is Us, e porta la firma della scrittrice/co-showrunner Julia Cohen (A Million Little Things, Riverdale). Milo Ventimiglia cambia radicalmente ruolo dopo aver interpretato l’amorevole padre di famiglia Jack Pearson nel dramma familiare This Is Us, che si è appena concluso dopo sei stagioni di successo su NBC. In questa nuova serie interpreta Charlie, un truffatore che condivide una notte ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 agosto 2022)è la star di TheYou, un nuovo dramma di ABC che debutterà nel palinsesto di mezza stagione. Basato su unacoreana intitolata My Fellow Citizens, il format è prodotto d20th Television, già produttrice diIs Us, e porta la firma della scrittrice/co-showrunner Julia Cohen (A Million Little Things, Riverdale).cambia radicalmente ruoloaver interpretato l’amorevole padre di famiglia Jack Pearson nel dramma familiareIs Us, che si è appena conclusosei stagioni di successo su NBC. In questainterpreta Charlie, unche condivide una notte ...

