"Via la burocrazia e giustizia smart": il piano concreto di Berlusconi (Di martedì 23 agosto 2022) Tutti i punti del governo di Forza Italia sono orientati a rendere più semplice la vita dei cittadini e ad alleggerire il carico fiscale su famiglie e imprese Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 agosto 2022) Tutti i punti del governo di Forza Italia sono orientati a rendere più semplice la vita dei cittadini e ad alleggerire il carico fiscale su famiglie e imprese

loripasto76 : @xpjamz @midaiwnl @shmekyfn @sciacquafn_ Bhe Jamz se fosse un ritardo da parte delle org sarebbe un problema abbast… - ottaviapozzati : un giorno arruolerò per un paio di giorni un/a bravo/a contabile per mettere ordine tra le mie scartoffie e buttare… - TweetDiPopolo : burocrazia ha fermato un progetto che era partito. Sia chiaro: andrebbe benissimo anche una via del quartiere Bocce… - pino616gmailco1 : VIA BUROCRATI E PARLAMENTARI INCAPACI- Rigassificatori ed Eolici sono ricca energia made in Italia bloccati dalla s… - salvato14676000 : @MT_Meli_ Io sono liberista e liberale. l'unica via di salvezza è una economia Keinesiana niente regole niente buro… -