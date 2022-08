Vi ricordate Lana di Smallville? Ecco come si è ridotta l' attrice a 40 anni

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 23 agosto 2022) In molti ricorderanno la fortunata serie. Una delle sue interpreti principali, Kristin Kreuk, è sparita dalla circolazione da un po’ di tempo. Non tutti, inoltre, sapranno che sia stata coinvolta in uno scandalo riguardo una setta molto pericolosa. Vediamo che fine ha fatto oggi Era il lontano 2002 quando in Italia venne trasmessa per la prima volta. La serie, legata all'universo di Superman, ha riscosso da subito grande successo e giovani e meno giovani la seguivano appassionatamente. Gran parte della sua fortuna, sicuramente, derivava dagli splendidi attori che ne prendevano parte. Fra i più amati c’erano gli interpreti di Klark Kent,Leng e Chloe Sullivan, ovvero Tom Welling, Allison Mack e Kristin Kreuk. Non tutti sapranno, però, che le ultime due siano legate da una triste vicenda. Diverso tempo fa ...