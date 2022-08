Ventenne trovato senza vita a Vasto | Procura indaga Era scomparso nella notte tra sabato e domenica

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 agosto 2022) Chieti - E' statoieri alle 13,zona di Punta Penna a, ilJois Pedone, di cui si erano perse le traccetra. Il giovane si era fatto accompagnare in taxizona, come appurato dagli investigatori. Sono stati gli uomini della Guardia Costiera di, coordinati dal comandante Tenente di vascello Stefano Varone, a trovare il corpo del giovane, dopo aver avviato le ricerche a seguito della denuncia di scomparsa da parte della famiglia. La salma, dopo un primo esame da parte del medico legale, è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Chieti. Nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia per sciogliere i dubbi ...