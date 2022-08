Venezia, UFFICIALE: arriva lo sloveno Kacinari (Di martedì 23 agosto 2022) Il Venezia (Serie B) comunica il tesseramento del centrocampista sloveno Aaron Kacinari fino al termine della stagione 2023/24. Kacinari, 21... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) Il(Serie B) comunica il tesseramento del centrocampistaAaronfino al termine della stagione 2023/24., 21...

sportli26181512 : Venezia, UFFICIALE: arriva lo sloveno Kacinari: Il Venezia (Serie B) comunica il tesseramento del centrocampista sl… - OnorioFerraro : RT @TuttoVenezia: UFFICIALE: tesserato il classe 2001 #Kacinari, contratto fino al 2024 #calciomercato #venezia - DanielaZini1 : RT @DanielaZini1: Venezia, soldato Usa ubriaco aggredisce gli agenti e tossisce loro in faccia Arrestato per violenza a pubblico ufficiale… - DanielaZini1 : Venezia, soldato Usa ubriaco aggredisce gli agenti e tossisce loro in faccia Arrestato per violenza a pubblico uffi… - TUTTOB1 : UFFICIALE - Venezia, preso un centrocampista sloveno -