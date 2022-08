Vasto incendio a Santa Marinella: fiamme alimentate dal vento, intervengono i mezzi aerei (FOTO) (Di martedì 23 agosto 2022) Un Vasto incendio è in corso oggi pomeriggio, martedì 23 agosto 2022, a Santa Marinella. Le fiamme sono divampate dalle ore 15:15 circa. Sul posto sono presenti tre squadre e un’autobotte dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma. incendio a Santa Marinella in Via Lerici Le fiamme hanno interessato la vegetazione (bosco e sterpaglie) in Via dei Lerici all’altezza del civico 56 e in Via Elcetina al civico 165. Per cercare di spegnere il rogo, alimentato dal vento, sono stati inviati anche un Canadair e un elicottero. Presente ance il Direttore Operazioni di Spegnimento (DOS) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 agosto 2022) Unè in corso oggi pomeriggio, martedì 23 agosto 2022, a. Lesono divampate dalle ore 15:15 circa. Sul posto sono presenti tre squadre e un’autobotte dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma.in Via Lerici Lehanno interessato la vegetazione (bosco e sterpaglie) in Via dei Lerici all’altezza del civico 56 e in Via Elcetina al civico 165. Per cercare di spegnere il rogo, alimentato dal, sono stati inviati anche un Canadair e un elicottero. Presente ance il Direttore Operazioni di Spegnimento (DOS) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. su Il Corriere della Città.

vigilidelfuoco : Spento nella notte dai #vigilidelfuoco un vasto #incendio di vegetazione, a Settimo San Pietro (CA), che per il for… - vigilidelfuoco : ?? #Pantelleria (TP), un vasto #incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei… - vigilidelfuoco : Spento nella notte dai #vigilidelfuoco un vasto #incendio di vegetazione sull’isola di #Lipari (ME), nella zona di… - CorriereCitta : Vasto incendio a Santa Marinella: fiamme alimentate dal vento, intervengono i mezzi aerei (FOTO) - ilmessaggeroit : Santa Marinella, vasto incendio divampato in via Lerici e via Elcetina. Sul posto i pompieri -