Valentina Vignali, “illegale è il termine giusto” | L’abito è inesistente e le forme esplodono (Di martedì 23 agosto 2022) Valentina Vignali questa volta esagera e manda il web in tilt. La sua foto è ai limiti dell’illegalità; un’abito praticamente inesistente che lascia intravedere le sue forme strepitose. Tra i fan si scatena il delirio. Valentina Vignali (fonte web)Valentina, la vita divisa tra il basket e la televisione Valentina Vignali è nata a Rimini nel maggio del 1991 ed è ormai diventata un volto popolarissimo nel mondo dello sport, ma anche un famoso personaggio televisivo. Nasce come cestista ed infatti è una professionista del gioco del basket essendo una delle punte di diamante della Virtus Pavona. Si iscrive all’età di 8 anni ad un corso di minibasket; era il 1999 e Valentina iniziava in quell’anno a giocare ... Leggi su topicnews (Di martedì 23 agosto 2022)questa volta esagera e manda il web in tilt. La sua foto è ai limiti dell’illegalità; un’abito praticamenteche lascia intravedere le suestrepitose. Tra i fan si scatena il delirio.(fonte web), la vita divisa tra il basket e la televisioneè nata a Rimini nel maggio del 1991 ed è ormai diventata un volto popolarissimo nel mondo dello sport, ma anche un famoso personaggio televisivo. Nasce come cestista ed infatti è una professionista del gioco del basket essendo una delle punte di diamante della Virtus Pavona. Si iscrive all’età di 8 anni ad un corso di minibasket; era il 1999 einiziava in quell’anno a giocare ...

ParliamoDiNews : Valentina Vignali davanti allo specchio infiamma Instagram: fisico da capogiro (Foto) #valentina #vignali #specchio… - zazoomblog : Valentina Vignali via tutto davanti allo specchio: la FOTO è da tachicardia - #Valentina #Vignali #tutto #davanti - zazoomblog : Valentina Vignali si scatta un selfie in bikini allo specchio: forma splendida - #Valentina #Vignali #scatta… - zazoomblog : Valentina Vignali si scatta un selfie in bikini allo specchio: forma splendida - #Valentina #Vignali #scatta… - ParliamoDiNews : Valentina Vignali, il bikini esalta le forme: curve mozzafiato #valentina #vignali #bikini #esalta #forme #curve… -