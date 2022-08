Valencia, nuovo colpo per Gattuso: UFFICIALE l’arrivo di Cenk Ozkacar (Di martedì 23 agosto 2022) Il Valencia ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo calciatore: Ozkacar va a rinforzare il reparto difensivo della squadra di Gattuso nuovo acquisto per Gattuso, che potrà contare da ora sul difensore Ozkacar. Il Valencia ne ha infatti confermato l’arrivo. IL COMUNICATO – «Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con l’ Olympique Lyonnais per l’ ingaggio del calciatore Cenk Özkacar in prestito fino al 30 giugno 2023 con opzione di acquisto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Ilha ufficializzatodi uncalciatore:va a rinforzare il reparto difensivo della squadra diacquisto per, che potrà contare da ora sul difensore. Ilne ha infatti confermato. IL COMUNICATO – «IlCF ha raggiunto un accordo con l’ Olympique Lyonnais per l’ ingaggio del calciatoreÖzkacar in prestito fino al 30 giugno 2023 con opzione di acquisto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

