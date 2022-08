Valencia Cavani | gli spagnoli hanno trovato l’accordo con El Matador | le ultime

(Di martedì 23 agosto 2022) Ilstarebbe lavorando per concludere l’affare con, gliavrebberocon l’attaccante Ilstarebbe lavorando per concludere l’affare con, gliavrebberocon l’attaccante. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l’uruguayano sarebbe pronto a tornare nella Liga e starebbe per accettare la corte dele di Gattuso. L’ex Napoli cercato anche dalla Juve nelleora, ha scelto la Spagna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Gattuso, che regalo a fine mercato! Dalla Francia: 'Cavani al Valencia, è fatta' - infoitsport : Cavani è a un passo dal Valencia di Gattuso - LeBombeDiVlad : ? Il #Valencia si assicura un attaccante svincolato ? #Cavani sarà presto a disposizione di #Gattuso #LBDV… - CalcioNews24 : #Cavani sempre più vicino al #Valencia ?? - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: stampa francese, Cavani ha un accordo col Valencia -

Ilstarebbe lavorando per concludere l'affare con, gli spagnoli avrebbero trovato l'accordo con l'attaccante Ilstarebbe lavorando per concludere l'affare con, gli ...... invece, l'attaccante è ancora vicino al Villareal ROMA - Nuova possibile destinazione per Edinson. Secondo Rmc Sport, l'attaccante uruguaiano sarebbe molto vicino aldi Gennaro ...Cavani Juve, deciso il futuro dell'attaccante uruguaiano. Raggiunta l'intesa con il nuovo club: ecco dove giocherà ...Dovrebbe essere il Valencia la prossima destinazione di Edinson Cavani. L’attaccante ex Napoli si è svincolato dopo l’esperienza al Manchester United ...