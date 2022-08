repubblica : Vaccino per il vaiolo delle scimmie, l'Aifa dice sì alla divisione di ogni fiala in cinque dosi [di Michele Bocci] - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gl… - fisco24_info : Vaiolo scimmie, morto a Cuba turista italiano: era il primo contagio sull'isola: (Adnkronos) - La vittima era un ca… - LocalPage3 : Vaiolo scimmie, morto a Cuba turista italiano: era il primo contagio sull'isola - g_zerbato : RT @Marinettoski: Vaiolo delle scimmie, bambina di 4 anni contagiata “vive con 2 adulti..” Mentre siamo qua a parlare di #devianza #VivaLeD… -

Sabato 20 agosto il ministero della Salute dell'Avana aveva comunicato di aver accertato il primo caso ufficiale di contagio didelle. In una nota aveva reso noto che 'un turista ...Germano Mancini , 50 anni, comandante della stazione dei carabinieri di Scorzè (Venezia), è morto dopo aver contratto ildelledurante una vacanza a Cuba. Le autorità sanitarie cubane, nei giorni scorsi, avevano parlato di un turista italiano in gravi condizioni dopo essere stato contagiato dal virus. La ... Vaiolo delle scimmie, sintomi, come si trasmette e come si cura: cosa c'è da sapere sul virus (Adnkronos) – E’ morto il turista italiano in vacanza a Cuba a cui era stato diagnosticato il vaiolo delle scimmie. A quanto ha spiegato sabato scorso in una nota il ministero della Salute dell’Avana, ...È morto a Cuba, Germano Mancini, 50 anni. Era in vacanza, si trovava nell'isola come turista: era arrivato il 15 agosto. Era da poco ...