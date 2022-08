Vaiolo scimmie, morto a Cuba turista italiano: era il primo contagio sull'isola (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos Salute) - E' morto il turista italiano in vacanza a Cuba a cui era stato diagnosticato il Vaiolo delle scimmie. A quanto spiegato, sabato scorso in una nota, il ministero della Salute dell'Avana, si trattava del primo caso ufficiale di contagio nell'isola. La vittima è Germano Mancini, 50 anni, comandante della stazione carabinieri di Scorzè, comune della città metropolitana di Venezia, originario della provincia di Pescara, residente a Noale, che si trovava a Cuba con alcuni amici per le ferie estive. E' deceduto domenica sera. Era arrivato nell'isola, insieme con un gruppo di amici, lo scorso 15 agosto. Appena due giorni dopo aveva cominciato a stare male, tanto che poi, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos Salute) - E'ilin vacanza aa cui era stato diagnosticato ildelle. A quanto spiegato, sabato scorso in una nota, il ministero della Salute dell'Avana, si trattava delcaso ufficiale dinell'. La vittima è Germano Mancini, 50 anni, comandante della stazione carabinieri di Scorzè, comune della città metropolitana di Venezia, originario della provincia di Pescara, residente a Noale, che si trovava acon alcuni amici per le ferie estive. E' deceduto domenica sera. Era arrivato nell', insieme con un gruppo di amici, lo scorso 15 agosto. Appena due giorni dopo aveva cominciato a stare male, tanto che poi, il ...

Agenzia_Ansa : Salgono a 714 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia, 52 in più rispetto a una settimana fa; 194 sono collegati a… - EmbaCubaItalia : Il Sistema Sanitario cubano è preparato e attento al primo caso di vaiolo delle scimmie rilevato il 20 agosto in un… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: a Cuba morto un italiano, primo caso sull'isola. Germano Mancini, 50 anni, era sull'isola dal… - doctormabuse18 : @ainigriv_1 Dovresti vedere ad un tweet su bambina morta e vaiolo delle scimmie (dimmi tu chi l'ha infettata) come… - barbarascheggia : @Dan_passover @Agenzia_Ansa Io faccio il minestrone? Non sono io che ho titolato a caratteri cubitali 'Morto per va… -