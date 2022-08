Vaiolo scimmie | Cuba | morto italiano | primo caso sull' isola

EmbaCubaItalia : Il Sistema Sanitario cubano è preparato e attento al primo caso di vaiolo delle scimmie rilevato il 20 agosto in un… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: a Cuba morto un italiano, primo caso sull'isola. Germano Mancini, 50 anni, era sull'isola dal… - repubblica : Vaiolo delle scimmie, prima vittima italiana: è un carabiniere di 50 anni morto a Cuba [di Enrico Ferro] - infoitsalute : Vaiolo scimmie: Cuba, morto un italiano, primo caso sull'isola - infoitsalute : Vaiolo delle scimmie, prima vittima italiana: è un 50enne in vacanza a Cuba -

... ma anche il virus Zika e la Dengue : come denuncia l'OMS, sono tante le emergenze sanitarie presenti in questo momento nel mondo, spesso non conosciute come il Covid o ildelle...Salgono a 714 i casi didellein Italia, 52 in più rispetto a una settimana fa. 194 sono collegati a viaggi all'estero. L'infezione continua a colpire quasi esclusivamente i maschi che rappresentano la quasi ...Ieri il ministero della Salute cubano ha confermato che, secondo i medici locali, a stroncare l’uomo sarebbe stato il vaiolo delle scimmie L’uomo è deceduto… Leggi ...Il turista è arrivato nell'isola il 15 agosto scorso ed è ora ricoverato in ospedale in condizioni definite critiche. Le condizioni sono poi peggiorate e il giorno seguente… Leggi ...