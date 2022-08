Vaiolo delle scimmie | Viola | “Positivi si isolino anche dagli animali domestici”

(Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Nei giorni scorsi è rimbalzata sui media la notizia del contagio di un animale domestico, un cane, da parte di un uomo malato di. “Che il virus potesse infettare diversi tipi di mammiferi si sapeva, e in passato infatti i focolai erano partiti proprio per il contatto con, che non sempre mostrano i segni della malattia. Questo caso di passaggio inverso, dall’uomo al cane, ci suggerisce che l’isolamento deideve riguardaregli: se si èo a rischio di esserlo bisogna isolarsi non solo dalle persone madal proprio animale domestico”. A suggerirlo è l’immunologa dell’università di Padova Antonella, in un suo ...

Salgono a 714 i casi discimmie in Italia, 52 in più rispetto a una settimana fa. 194 sono collegati a viaggi all'estero. L'infezione continua a colpire quasi esclusivamente i maschi che rappresentano la quasi ...Salgono a quota 714 i casi discimmie confermati in Italia , 25 in più rispetto all'ultima rilevazione di 4 giorni fa, il 19 agosto, secondo il bollettino pubblicato con dati aggiornati a oggi. Un carabiniere italiano, Germano Mancini, di 50 anni, è morto a Cuba per il vaiolo delle scimmie. Il militare, che da un paio di mesi era comandante dei carabinieri di Scorzè, in provincia di Venezia, ...