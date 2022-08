Vaiolo delle scimmie, muore un turista italiano in vacanza a Cuba (Di martedì 23 agosto 2022) E’ morto il turista italiano in vacanza a Cuba a cui era stato diagnosticato il Vaiolo delle scimmie. A quanto ha spiegato sabato scorso in una nota il ministero della Salute dell’Avana, si trattava del primo caso ufficiale di contagio nell’isola. La vittima era un carabiniere 50enne che si trovava a Cuba con alcuni amici per le ferie estive. (fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di martedì 23 agosto 2022) E’ morto ilina cui era stato diagnosticato il. A quanto ha spiegato sabato scorso in una nota il ministero della Salute dell’Avana, si trattava del primo caso ufficiale di contagio nell’isola. La vittima era un carabiniere 50enne che si trovava acon alcuni amici per le ferie estive. (fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

EmbaCubaItalia : Il Sistema Sanitario cubano è preparato e attento al primo caso di vaiolo delle scimmie rilevato il 20 agosto in un… - Corriere : Carabiniere muore in vacanza a Cuba. Le autorità locali: «Aveva il vaiolo delle scimmie» - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, morto un italiano in vacanza a Cuba #italiano #germanomancini #venezia #pescara #cuba - Today_it : Un carabiniere italiano è morto dopo essere stato contagiato dal #vaiolo delle scimmie - PalermoToday : Un carabiniere italiano è morto dopo essere stato contagiato dal vaiolo delle scimmie -