Vaiolo delle scimmie | è un carabiniere il primo morto italiano

EmbaCubaItalia : Il Sistema Sanitario cubano è preparato e attento al primo caso di vaiolo delle scimmie rilevato il 20 agosto in un… - Corriere : Carabiniere muore in vacanza a Cuba. Le autorità locali: «Aveva il vaiolo delle scimmie» - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, morto un italiano in vacanza a Cuba #italiano #germanomancini #venezia #pescara #cuba - infoitsalute : Un carabiniere italiano è morto dopo essere stato contagiato dal vaiolo delle scimmie - zazoomblog : Vaiolo delle scimmie: morto un turista italiano a Cuba - #Vaiolo #delle #scimmie: #morto -

Il Foglio

Il turista italiano a Cuba contagiato dalscimmie non ce l'ha fatta. L'uomo, Germano Mancini, 50 anni, comandante dei carabinieri di Scorzè in carica da un paio di mesi, è morto nelle scorse ore. Era in ospedale in condizioni ...E' morto a Cuba un turista italiano di 50 anni, che aveva contratto ilscimmie. Si tratta di un carabiniere che lavorava nella provincia di Venezia, Germano Mancini, 50 anni che si trovava in vacanza a Cuba per il periodo di ferragosto. Mancini era in ... Il vaiolo delle scimmie è un rischio per tutti E’ un carabiniere il primo italiano morto per vaiolo delle scimmie. La vittima si trovava a Cuba per trascorrere le ferie estive."Sepsi dovuta a broncopolmonite causata da un germe non specificato", poi il ministero di Cuba annuncia: Carabiniere muore per il vaiolo delle scimmie ...