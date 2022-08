Vaiolo delle scimmie, carabiniere si sente male in vacanza: muore a 50 anni (Di martedì 23 agosto 2022) E’ la prima vittima italiana del Vaiolo delle scimmie. Germano Mancini, 50 anni, era un comandante dei carabinieri della stazione di Corzé, in Veneto. Il decesso è avvenuto a Cuba, dove Germano era arrivato come turista lo scorso 15 agosto. Vaiolo delle scimmie, muore Germano Mancini A diffondere la notizia sono stati i media locali. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 23 agosto 2022) E’ la prima vittima italiana del. Germano Mancini, 50, era un comandante dei carabinieri della stazione di Corzé, in Veneto. Il decesso è avvenuto a Cuba, dove Germano era arrivato come turista lo scorso 15 agosto.Germano Mancini A diffondere la notizia sono stati i media locali. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

