Vaiolo delle scimmie, arrivate in Italia altre 9.840 dosi dall’Unione europea. Come funzioneranno le vaccinazioni (Di martedì 23 agosto 2022) Da una singola fiala di vaccino Jynnes contro il Vaiolo delle scimmie è possibile estrarre fino a 5 dosi. A stabilirlo è la recente circolare del Ministero della Salute sugli aggiornamenti in merito alle modalità di somministrazione. Il vaccino Jynnes può essere somministrato sia per via intradermica che nella parte interna dell’avambraccio con un dosaggio da 0,1 ml. In queste ore è arrivata anche la seconda tranche di dosi da parte della Commissione europea. Sono 9.840 redistribuiti alle varie regioni. Tra queste quella a cui è destinato il maggior numero di dosi è la Lombardia con 2840 unità. A seguire il Lazio con 1320, l’Emilia Romagna con 840 e il Veneto con 720. Una parte, invece, andrà di scorta al Ministero della Salute in caso di eventuali necessità o ... Leggi su open.online (Di martedì 23 agosto 2022) Da una singola fiala di vaccino Jynnes contro ilè possibile estrarre fino a 5. A stabilirlo è la recente circolare del Ministero della Salute sugli aggiornamenti in merito alle modalità di somministrazione. Il vaccino Jynnes può essere somministrato sia per via intradermica che nella parte interna dell’avambraccio con un dosaggio da 0,1 ml. In queste ore è arrivata anche la seconda tranche dida parte della Commissione. Sono 9.840 redistribuiti alle varie regioni. Tra queste quella a cui è destinato il maggior numero diè la Lombardia con 2840 unità. A seguire il Lazio con 1320, l’Emilia Romagna con 840 e il Veneto con 720. Una parte, invece, andrà di scorta al Ministero della Salute in caso di eventuali necessità o ...

SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, Bassetti: 'Vaccino per tutti i giovani omosessuali' - Agenzia_Ansa : Salgono a 714 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia, 52 in più rispetto a una settimana fa; 194 sono collegati a… - RaiNews : La vittima è un carabiniere di 50 anni giunto sull'isola a Ferragosto #vaiolodellescimmie - donotcomply70 : RT @SkyTG24: Vaiolo delle scimmie, Bassetti: 'Vaccino per tutti i giovani omosessuali' - scistof_pointek : RT @SkyTG24: Vaiolo delle scimmie, Bassetti: 'Vaccino per tutti i giovani omosessuali' -