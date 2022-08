Usa, nella residenza di Trump oltre 300 documenti classificati e condivisi con i “negazionisti del voto” (Di martedì 23 agosto 2022) File del sistema elettorale Usa con contenuti “sensibili” ottenuti dagli avvocati ingaggiati per ribaltare il risultato delle presidenziali del 2020 a favore di Donald Trump sono stati condivisi “con negazionisti del voto, teorici della cospirazione e commentatori di destra”, secondo documenti di cui il Washington Post ha preso visione. Una società informatica dello stato della Georgia, assunta dagli avvocati, ha collocato i file su un server, e i registri dell’azienda mostrano che sono stati scaricati decine di volte. Tra i downloader figurano account associati a diversi sostenitori della teoria del “furto elettorale” ai danni di Trump: un meteorologo del Texas, un podcaster che suggerisce di giustiziare gli avversari politici, un uomo che dice di essere stato un hacker, dettaglia il Post in un articolo esclusivo. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) File del sistema elettorale Usa con contenuti “sensibili” ottenuti dagli avvocati ingaggiati per ribaltare il risultato delle presidenziali del 2020 a favore di Donald Trump sono stati“condel, teorici della cospirazione e commentatori di destra”, secondodi cui il Washington Post ha preso visione. Una società informatica dello stato della Georgia, assunta dagli avvocati, ha collocato i file su un server, e i registri dell’azienda mostrano che sono stati scaricati decine di volte. Tra i downloader figurano account associati a diversi sostenitori della teoria del “furto elettorale” ai danni di Trump: un meteorologo del Texas, un podcaster che suggerisce di giustiziare gli avversari politici, un uomo che dice di essere stato un hacker, dettaglia il Post in un articolo esclusivo. ...

