Usa, con Biden in declino e Trump vendicativo si prepara un nuovo disordine mondiale (Di martedì 23 agosto 2022) Cosa direbbero i benpensanti del pensiero unico politicamente corretto se la fatidica frase "regime change", di solito evocata per implicare la defenestrazione di Vladimir Putin in Russia – nel più estremo dei casi con la tecnica spettacolare della bomba sotto l'auto come per Darya Dugina e nel più moderato, magari, tramite golpe interno al Cremlino – fosse invece applicata all'altra parte dello spettro geopolitico, cioè a Joe Biden e alla sua permanenza alla Casa Bianca? Domande e dubbi sull'età e soprattutto sull'idoneità mentale del Presidente degli Stati Uniti continuano a tenere banco sui media americani, da quando Biden ha confermato la sua candidatura a un secondo mandato. Non è un tema secondario. Dall'uomo più potente del mondo, in una fase come l'attuale della guerra in Ucraina tra Russia e Occidente, dipendono i destini politici di paesi ...

