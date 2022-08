US Open 2022, ufficiali le 32 teste di serie al femminile: n.1 sempre Swiatek, per l’Italia c’è Martina Trevisan (Di martedì 23 agosto 2022) In attesa del sorteggio dei tabelloni principali, in programma giovedì 25 agosto, è stato definito l’elenco delle teste di serie per il torneo di singolare femminile agli US Open 2022. Il seeding è comandato ovviamente dalla polacca Iga Swiatek, n.1 del ranking mondiale e dominatrice della parte centrale della stagione. Dopo di lei troviamo nell’ordine Anett Kontaveit, Maria Sakkari, Paula Badosa, Ons Jabeur, Aryna Sabalenka, Simona Halep, Jessica Pegula, Garbiñe Muguruza e Daria Kasatkina a completare la top10. In casa Italia c’è una new entry, con Martina Trevisan per la prima volta testa di serie in uno Slam grazie alla splendida semifinale del Roland Garros 2022. La toscana si presenta a Flushing Meadows da n.27 ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) In attesa del sorteggio dei tabelloni principali, in programma giovedì 25 agosto, è stato definito l’elenco dellediper il torneo di singolareagli US. Il seeding è comandato ovviamente dalla polacca Iga, n.1 del ranking mondiale e dominatrice della parte centrale della stagione. Dopo di lei troviamo nell’ordine Anett Kontaveit, Maria Sakkari, Paula Badosa, Ons Jabeur, Aryna Sabalenka, Simona Halep, Jessica Pegula, Garbiñe Muguruza e Daria Kasatkina a completare la top10. In casa Italia c’è una new entry, conper la prima volta testa diin uno Slam grazie alla splendida semifinale del Roland Garros. La toscana si presenta a Flushing Meadows da n.27 ...

