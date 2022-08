Uomo trovato senza vita all’interno di una struttura del campo di rugby (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Potrebbe essere stato un malore alla base del decesso di un Uomo di 53 anni ritrovato senza vita all’interno di una struttura del campo da rugby di Pacevecchia, il ‘Dell’Oste’ di Benevento. Il macabro ritrovamento è stato fatto da due persone, due atleti, che hanno notato la luce accesa e sono entrati trovando l’Uomo sul divano, privo di vita. Le attività rugbistiche non sono ancora ripartite, i due atleti stavano facendo allenamento personale e hanno notato le luce all’interno della club house. Allertati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i Carabinieri ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Potrebbe essere stato un malore alla base del decesso di undi 53 anni ridi unadeldadi Pacevecchia, il ‘Dell’Oste’ di Benevento. Il macabro ritrovamento è stato fatto da due persone, due atleti, che hanno notato la luce accesa e sono entrati trovando l’sul divano, privo di. Le attività rugbistiche non sono ancora ripartite, i due atleti stavano facendo allenamento personale e hanno notato le lucedella club house. Allertati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i Carabinieri ...

anteprima24 : ** Uomo trovato senza vita all'interno di una ... ** - SardiniaPost : #Sardegna #Cronaca ?? Trovato ieri in mare il corpo senza vita di un uomo. Lo hanno visto galleggiare alcuni bagnant… - Pervinca13 : Ore 8.57 ricevo foto di mio nonno 86enne in mezzo al bosco fiero con un fungo in mano trovato da lui, quell'uomo è più in firma di me - RedazioneLaNews : #Milano Spara a un uomo con un fucile a pompa: trovato in un hotel di CityLife - ClaudioGargiu20 : @Giovanna2it Ai trovato l'uomo adatto -