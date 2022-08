Uomini e Donne, Nicole Mazzocato parla dei kg presi in gravidanza e confessa: “Spero di mantenerli perché…” (Di martedì 23 agosto 2022) Nicole Mazzocato è da poco diventata mamma. L’ex volto noto di Uomini e Donne ha voluto condividere con i suoi fan tutti i momenti che hanno preceduto il momento tanto emozionante, ma soprattutto anche tutti i momenti post parto. Attraverso dei video pubblicati sul suo profilo Instagram infatti ha iniziato parlando del suo cambiamento fisico. Agli utenti curiosi che le hanno chiesto quanti chili avesse preso in gravidanza, la Mazzocato ha così risposto: Un totale di 13 chili, di cui però l’ultima settimana ne ho perso uno perché non vedevo l’ora di partorire, non ne potevo più. E quindi mi sono fatta delle maratone a piedi e probabilmente ho perso un chilo lì. Ho partorito, son tornata a casa ed ero già meno 7 chili. Spererei però di mantenerli i ... Leggi su isaechia (Di martedì 23 agosto 2022)è da poco diventata mamma. L’ex volto noto diha voluto condividere con i suoi fan tutti i momenti che hanno preceduto il momento tanto emozionante, ma soprattutto anche tutti i momenti post parto. Attraverso dei video pubblicati sul suo profilo Instagram infatti ha iniziatondo del suo cambiamento fisico. Agli utenti curiosi che le hanno chiesto quanti chili avesse preso in, laha così risposto: Un totale di 13 chili, di cui però l’ultima settimana ne ho perso uno perché non vedevo l’ora di partorire, non ne potevo più. E quindi mi sono fatta delle maratone a piedi e probabilmente ho perso un chilo lì. Ho partorito, son tornata a casa ed ero già meno 7 chili. Spererei però dii ...

