Ungheria, Orbán licenzia i vertici dell'Istituto meteorologico di Stato: hanno sbagliato le previsioni del tempo e fatto annullare la festa nazionale (Di martedì 23 agosto 2022) In Ungheria sbagliare le previsioni del tempo può costare il posto di lavoro. Lo sanno bene la capa del servizio metereologico nazionale, Kornelia Radics, e il suo vice, Gyula Horvath, che sono stati licenziati in tronco dal ministro per la Tecnologia, Lazlo Palkovics, per aver consigliato di posticipare uno spettacolo di fuochi di artificio dopo aver previsto un possibile diluvio su Budapest. L'evento era programmato per sabato 20 agosto. Non una data qualunque per gli ungheresi, in quanto giorno di festa nazionale, durante le celebrazioni di Santo Stefano, nonché giorno in cui viene celebrata la fondazione dello Stato ungherese. La presidente del servizio metereologico e il suo vice sono stati raggiunti dalla notizia del ...

