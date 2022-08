Una Vita, anticipazioni 25 agosto: Guillermo assiste alla scena di Azucena che esce con Angel e lui accetta ad uscire con Claudia. Genoveva riceve una notizia clamorosa su Rodrigo (Di martedì 23 agosto 2022) Una Vita, anticipazioni 25 agosto: ci saranno alcune grandi novità in questa puntata! Innanzitutto nel quadrilatero amoroso tra Azucena, Guillermo, Claudia ed Angel. Poi per Genoveva e Rodrigo, marito di Valeria. Rivedremo anche Pascual e Hortensia, tra i quali ci sarà ancora tensione. Una Vita, anticipazioni 25 agosto: Guillermo vede la ex andare a teatro con Angel e accetta una proposta di Claudia Non c’è pace per Guillermo ed Azucena, ora che oltre a Claudia, tra loro si è insinuato anche Angel! Il figlio di Pascual vede la figlia di Hortensia ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 23 agosto 2022) Una25: ci saranno alcune grandi novità in questa puntata! Innanzitutto nel quadrilatero amoroso traed. Poi per, marito di Valeria. Rivedremo anche Pascual e Hortensia, tra i quali ci sarà ancora tensione. Una25vede la ex andare a teatro conuna proposta diNon c’è pace pered, ora che oltre a, tra loro si è insinuato anche! Il figlio di Pascual vede la figlia di Hortensia ...

