Una torta di mele così l'ho sempre sognata | Una ricetta veloce e golosissima! (Di martedì 23 agosto 2022) Se ti avanzano 2 mele in dispensa puoi facilmente realizzare una torta di mele cremosa e soffice come una nuvola. La ricetta della torta di mele di oggi è molto semplice da preparare e sarà delicata e morbidissima sul palato. Non preoccuparti: gli ingredienti sono facilmente reperibili in qualsiasi cucina e, come ogni torta di mele che si rispetti, la preparazione è accessibile a tutti. Mettiamoci a lavoro! torta di mele: ingredienti per la crema. Gli ingredienti per preparare la crema sono: 15 gr di amido di mais Vanillina quanto basta 250 ml di latte 50 gr di zucchero 1 uovo Preparazione della crema. Portiamo un uovo in un pentolino per poi aggiungere lo zucchero, la vanillina e l'amido di mais. Dopodiché ...

