Un terzo delle schiave del sesso in Europa proviene dalla Romania

Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso TransEuropa Il 16 dicembre 2016, è stato ritrovato in Francia il corpo sfigurato di una ragazza, in un bosco del dipartimento del Giura. Nessuno ne aveva denunciato la scomparsa e ci è voluto un anno prima che si scoprisse che si trattava di Mihaela Miloiu, una 18enne rumena che lavorava nel settore del sesso in Svizzera, dove la prostituzione è legale dal 1942. È stata uccisa con un coltello da un "cliente" francese, Alexandre Verdure, sposato e padre di due figli, condannato in primo grado e in appello (ha fatto ora ricorso in Cassazione). È l'ennesima storia di una "prostituta rumena" che ricorda altri casi di femminicidio da prostituzione come quello di Nicoletta, una 26enne rumena uccisa da un "cliente" nella regione di Gard nel 2018. Dietro questi diversi fatti di cronaca vi è un ...

