Un sogno per te | la recensione | una love-story nel mondo del cinema

La recensione di Un sogno per te, produzione tedesca ambientata nella magia del set cinematografico in una Berlino divisa, stasera su RAI1. Berlino, estate del 1961. Il giovane Emil arriva carico di sogni e speranze agli studi cinematografici Babelsberg, dove già da tempo lavora il fratello. È proprio lui a trovargli un ruolo da comparsa in uno dei film che si stanno girando in quel momento, una storia piratesca che vede per protagonista la bella attrice e ballerina francese Milou. I due si erano già incontrati poche ore prima, ma il loro primo scambio di sguardi non era stato dei migliori e sembrava presagire a tutt'altro che a una possibile relazione. E invece il loro si trasforma in un colpo di fulmine …

