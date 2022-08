Un papà invia al pediatra le foto del figlio. Per Google è pedopornografia e lo segnala alla polizia (Di martedì 23 agosto 2022) Il New York Times racconta la vicenda kafkiana di un ex informatico quarantenne che ha inviato per mail al medico alcune immagini del suo bambino per avere una diagnosi. È finito indagato dalla polizia e ha perso, forse per sempre, messaggi, contatti, foto, video: anni e anni... Leggi su repubblica (Di martedì 23 agosto 2022) Il New York Times racconta la vicenda kafkiana di un ex informatico quarantenne che hato per mail al medico alcune immagini del suo bambino per avere una diagnosi. È finito indagato de ha perso, forse per sempre, messaggi, contatti,, video: anni e anni...

